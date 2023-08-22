Service après-vente et assistance

Service après-vente

Vous pouvez compter sur nous. Même après la réception de l'installation, nous vous offrons un service complet et exhaustif de qualité Kärcher.

Vos avantages grâce à notre service après-vente :

• Service après-vente 24/7 – nous sommes toujours à votre écoute

• Traitement rapide des demandes de pièces de rechange ou de service

• Pratiquement toutes les pièces de rechange sont disponibles en stock

• Service après-vente professionnel par des techniciens de service qualifiés

• Préservation de la valeur et durée de vie prolongée de votre solution Kärcher

• Réalisation des inspections de sécurité prescrites par la loi

• Prise de contact régulière sans obligation

• Établissement gratuit des devis

• Service complet en cas de souscription d'un contrat de services

Nous vous proposons également des contrats de services

En cas de souscription d'un contrat, vous bénéficierez chaque année d'un déroulement automatisé des interventions de service sans formalités administratives !

Les contrats de services suivants sont disponibles :

Contrat de services Classic :

Mieux vaut prévenir que réparer – voilà la base de notre contrat de services Classic. Ce contrat vous permet de calculer l'ensemble des frais de services tandis que les pièces d'usure et de rechange sont remplacées sur place en concertation avec votre interlocuteur.

Contrat de services Compact :

Maintenance et entretien entièrement calculables – voilà la garantie de notre contrat de services Compact. Frais de services et remplacement annuel des pièces d'usure et de rechange contractuelles par nos techniciens de service qualifiés.

Fleet-Management

Depuis peu, nous proposons également à nos clients de bénéficier sur demande de notre système Fleet-Management (système de télémaintenance).