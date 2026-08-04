L'aspirateur poussières T 10/1 s'illustre par des caractéristiques comme un fonctionnement ultra silencieux, la durabilité, la robustesse, une puissance d'aspiration hors pair et un excellent rapport qualité-prix. Il est fabriqué à partir de 45 % de matières recyclées¹⁾ : les ressources sont donc protégées dès la production et les besoins énergétiques sont réduits. Étant donné que le T10/1 fournit une puissance d'aspiration exceptionnelle avec seulement 52 dB(A), il offre donc un fonctionnement ultra silencieux. Il est parfaitement adapté au nettoyage en journée et aux lieux sensibles au bruit. La poignée de transport rabattable pratique de l'appareil compact permet un transport ergonomique. Il est stable et maniable. La capacité de l'aspirateur est de 10 litres. Le T 10/1 dispose d'une robustesse et d'une longévité élevées, tout comme son châssis, sa cuve, son pare-chocs et ses grandes roues. Le suceur pour fentes fourni peut être rangé à portée de main sur l'aspirateur à l'aide du support pour accessoires intégré.Un filtre HEPA 14 hautes performances peut être acquis en option.