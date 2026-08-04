T 10/1
L'aspirateur poussières ultra silencieux T 10/1 est fabriqué dans le respect de l'environnement à partir de 45 % de matières recyclées¹⁾ et séduit par sa puissance d'aspiration élevée et son design ergonomique.
L'aspirateur poussières T 10/1 s'illustre par des caractéristiques comme un fonctionnement ultra silencieux, la durabilité, la robustesse, une puissance d'aspiration hors pair et un excellent rapport qualité-prix. Il est fabriqué à partir de 45 % de matières recyclées¹⁾ : les ressources sont donc protégées dès la production et les besoins énergétiques sont réduits. Étant donné que le T10/1 fournit une puissance d'aspiration exceptionnelle avec seulement 52 dB(A), il offre donc un fonctionnement ultra silencieux. Il est parfaitement adapté au nettoyage en journée et aux lieux sensibles au bruit. La poignée de transport rabattable pratique de l'appareil compact permet un transport ergonomique. Il est stable et maniable. La capacité de l'aspirateur est de 10 litres. Le T 10/1 dispose d'une robustesse et d'une longévité élevées, tout comme son châssis, sa cuve, son pare-chocs et ses grandes roues. Le suceur pour fentes fourni peut être rangé à portée de main sur l'aspirateur à l'aide du support pour accessoires intégré.Un filtre HEPA 14 hautes performances peut être acquis en option.
Caractéristiques et avantages
Durable et robuste : 45 % de matières recycléesFabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité. L'utilisation de matières recyclées diminue les émissions de CO₂.
Ultra silencieux : un travail presque sans bruit avec seulement 52 dB(A)Parfait pour le nettoyage en journée. Nuisance sonore réduite, idéal pour le travail de nuit. Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Design ergonomique, compact et convivialTransport ergonomique : peut être porté près du corps. Coude ergonomique et poignée de transport pratique. Peu encombrant et astucieux : rangement en toute facilité.
Câble électrique enfichable
- Remplacement simple et rapide du câble d'alimentation, même sans connaissances particulières.
- Le processus de nettoyage peut se poursuivre sans interruption.
- Permet d'économiser des frais d'entretien inutiles et élevés.
Enroulement manuel du câble
- Enroulement simple du câble d'alimentation en un tour de main.
- Gain de temps : enroulement du câble en quelques secondes.
- Le câble d'alimentation ne vrille pas et est toujours enroulé.
Léger
- Transport sans effort, y compris d'une seule main.
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
Utilisation conviviale
- Gros bouton Marche/Arrêt.
- Utilisation simple et rapide, au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Filtre HEPA 14 hautes performances disponible en option
- Pour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.
Filtre panier principal permanent
- Résistant à long terme, robuste et durable.
- Fabriqué à partir de non tissé.
- Lavable à la main à 30 °C et réutilisable.
Rangement intégré des accessoires
- Rangement du suceur fente dans la partie supérieure de l'appareil.
- Rangement peu encombrant, toujours à portée de main.
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|185 / 18
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|585
|Capacité de la cuve (l)
|10
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau sonore (dB (A))
|52
|Poids sans accessoire (kg)
|6,6
|Poids avec emballage (kg)
|9,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Toutes les pièces en plastique, à l'exception des accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Antistatique avec régulateur de débit d'air.
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur des tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier chromé
- Suceur sols réversible
- Buse de fentes
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Filtre panier: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique avec contenu recyclé
- Système intelligent d'enroulement du câble
- Câble électrique enfichable: Standard
- Poignée de transport ergonomique pliable
- Support pour suceur sol
- Rangement intégré des accessoires
Videos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce et le nettoyage de bâtiments
- Sols durs
- Moquette
- Nettoyage en journée
Accessoires
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