T 15/1
L'aspirateur poussières ultra silencieux et robuste T 15/1 s'illustre par sa puissance d'aspiration exceptionnelle et son design ergonomique. Fabriqué durablement à partir de 45 % de matières recyclées*
Fabriqué à partir de 45 % de matières recyclées*, l'aspirateur poussières T 15/1 de Kärcher est produit dans le respect de l'environnement et est synonyme de robustesse, de durabilité, d'une puissance d'aspiration maximale, d'un fonctionnement ultra silencieux et d'un excellent rapport qualité-prix. Le châssis, la cuve, le pare-chocs et les grandes roues sont également robustes. Le T 15/1 offre un fonctionnement ultra silencieux avec seulement 52 dB(A) et peut ainsi être utilisé à tout moment pour le nettoyage en journée et dans les lieux sensibles au bruit. La poignée de transport rabattable de l'appareil compact permet un transport ergonomique et près du corps. Il est stable et maniable, la capacité de l'aspirateur est de 15 litres. Grâce au support pour accessoires intégré, le suceur pour fentes inclus peut toujours être rangé à portée de main sur le T 15/1. En option, un filtre HEPA 14 hautes performances peut être acquis.
Caractéristiques et avantages
Durable et robuste : 45 % de matières recycléesFabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité. L'utilisation de matières recyclées diminue les émissions de CO₂.
Ultra silencieux : un travail presque sans bruit avec seulement 52 dB(A)Parfait pour le nettoyage en journée. Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit. Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Design ergonomique, compact et convivialTransport ergonomique : peut être porté près du corps. Coude ergonomique et poignée de transport pratique. Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.
Câble électrique enfichable
- Remplacement simple et rapide du câble d'alimentation, même sans connaissances particulières.
- Le processus de nettoyage peut se poursuivre sans interruption.
- Permet d'économiser des frais d'entretien inutiles et élevés.
Système d'enrouleur de câble manuel astucieux
- Enroulement simple du câble d'alimentation en un tour de main.
- Gain de temps : enroulement du câble en quelques secondes.
- Le câble d'alimentation ne vrille pas et est toujours enroulé.
Léger
- Transport possible sans effort, y compris d'une seule main.
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
Concept d'utilisation convivial
- Grand bouton Marche/Arrêt.
- Commande rapide et facile au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Filtre HEPA 14 hautes performances disponible en option
- Pour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.
Panier à filtre principal permanent
- Résistant à long terme, robuste et durable.
- Fabriqué à partir de non tissé.
- Lavable à la main à 30 °C et réutilisable.
Rangement intégré des accessoires
- Rangement pratique du suceur pour fentes dans la partie supérieure de l'appareil.
- Rangement peu encombrant, toujours à portée de main.
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Dépression (mbar/kPa)
|185 / 18
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|585
|Capacité de la cuve (l)
|15
|Diamètre nominal standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau sonore (dB (A))
|52
|Poids sans accessoires (kg)
|6,4
|Poids avec emballage (kg)
|10,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|440 x 250 x 410
* Toutes les pièces en plastique, excepté les accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 2 m
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier chromé
- Suceur sol commutable
- Suceur fentes
- Quantité de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau du sac filtrant: Toison
- Filtre de protection du moteur
- Filtre panier permanent: Toison
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique avec contenu recyclé
- Système intelligent d'enroulement du câble
- Câble électrique enfichable: Standard
- Poignée de transport ergonomique pliable
- Support pour suceur sol
- Rangement intégré des accessoires
Videos
Domaines d'utilisation
- Utilisation idéale dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce et le nettoyage des bâtiments
- Sols durs
- Moquette
- Nettoyage en journée
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine T 15/1
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.