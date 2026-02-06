Fabriqué à partir de 45 % de matières recyclées*, l'aspirateur poussières T 15/1 de Kärcher est produit dans le respect de l'environnement et est synonyme de robustesse, de durabilité, d'une puissance d'aspiration maximale, d'un fonctionnement ultra silencieux et d'un excellent rapport qualité-prix. Le châssis, la cuve, le pare-chocs et les grandes roues sont également robustes. Le T 15/1 offre un fonctionnement ultra silencieux avec seulement 52 dB(A) et peut ainsi être utilisé à tout moment pour le nettoyage en journée et dans les lieux sensibles au bruit. La poignée de transport rabattable de l'appareil compact permet un transport ergonomique et près du corps. Il est stable et maniable, la capacité de l'aspirateur est de 15 litres. Grâce au support pour accessoires intégré, le suceur pour fentes inclus peut toujours être rangé à portée de main sur le T 15/1. En option, un filtre HEPA 14 hautes performances peut être acquis.