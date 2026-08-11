Pulvérisateur de détergent
Pulvérisateur de détergent léger et facile à manier, en matière synthétique stable, avec bretelle de transport confortable, pour appliquer les détergents et les désinfectants.
Spécifications
Données techniques
|Poids sans accessoire (kg)
|1,8
|Poids avec emballage (kg)
|2,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|520 x 200 x 200
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