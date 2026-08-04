Nettoyant TankPro acide RM 870, 20l
Le RM 870 est destiné au nettoyage intérieur et extérieur des réservoirs, silos et conteneurs. Il élimine les dépôts tenaces de calcaire, les résidus de matériaux et les restes alimentaires.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|Poids avec emballage (kg)
|26,2
Propriétés
- Sans colorants ni parfum
- Pour une utilisation sur des surfaces qui entrent en contact avec les aliments.
- Thermiquement stable dans l'application jusqu'à 80 ° C
- Faiblement moussant
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- Z 20 Contient but-2-yne-1,4-diol. Peut produire une réaction allergique.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Domaines d'utilisation
- Citernes routières
- Containers ISO