Agent de floculation WaterPro RM 847, 1l
Pour le traitement efficace des eaux usées issues du lavage des véhicules, extérieur et moteur. Forme des flocons de grande taille, facilement filtrables.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|2
|pH
|4
|Poids (kg)
|1
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|249 x 166 x 238
Propriétés
- Agent de séparation efficace par réaction à base de polymère pour des systèmes de séparation par émulsion (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Convient pour la réutilisation d’eaux de lavage sur des nettoyeurs haute pression.
- Environ 75 % des substances de détergent restent dans l’eau recyclée. Par conséquent, il est possible d’ajouter un faible dosage de détergent.
- Particulièrement efficace
- Particulièrement adapté pour les systèmes Kärcher
- Sans NTA
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391 Recueillir le produit répandu.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Domaines d'utilisation
- Recyclage de l’eau