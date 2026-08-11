Séparateur WaterPro RM 846, en poudre, 20kg

Agent de séparation destiné au traitement des eaux de lavage polluées par de l’huile. Forme de gros flocons stables faciles à filtrer.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (kg) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 8,7
Poids (kg) 20
Poids avec emballage (kg) 20,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 750 x 450 x 120
Propriétés
  • Agent de séparation par réaction haute efficacité pour les systèmes de séparation par émulsion (ASA 600, HDR 777)
  • Conçu spécialement pour le traitement d’eaux résiduelles et recyclées fortement chargées d’huile minérale (hydrocarbure jusqu’à 100 mg/l)
  • Permet d’obtenir de l’eau recyclée limpide et de haute qualité
  • Floculation extrêmement rapide et filtration simplifiée
  • Il répond aux exigences juridiques en termes de qualité relative aux eaux résiduelles
  • Environ 50 % des substances de détergent restent dans l’eau recyclée. Par conséquent, il est possible d’ajouter un faible dosage de détergent.
  • Sous forme de poudre
  • Particulièrement adapté pour les systèmes Kärcher
  • Sans NTA
Séparateur WaterPro RM 846, en poudre, 20kg
Séparateur WaterPro RM 846, en poudre, 20kg
Séparateur WaterPro RM 846, en poudre, 20kg
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H318 Provoque de graves lésions des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Domaines d'utilisation
  • Recyclage de l’eau