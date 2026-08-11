Séparateur WaterPro RM 846, en poudre, 20kg
Agent de séparation destiné au traitement des eaux de lavage polluées par de l’huile. Forme de gros flocons stables faciles à filtrer.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (kg)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|8,7
|Poids (kg)
|20
|Poids avec emballage (kg)
|20,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|750 x 450 x 120
Propriétés
- Agent de séparation par réaction haute efficacité pour les systèmes de séparation par émulsion (ASA 600, HDR 777)
- Conçu spécialement pour le traitement d’eaux résiduelles et recyclées fortement chargées d’huile minérale (hydrocarbure jusqu’à 100 mg/l)
- Permet d’obtenir de l’eau recyclée limpide et de haute qualité
- Floculation extrêmement rapide et filtration simplifiée
- Il répond aux exigences juridiques en termes de qualité relative aux eaux résiduelles
- Environ 50 % des substances de détergent restent dans l’eau recyclée. Par conséquent, il est possible d’ajouter un faible dosage de détergent.
- Sous forme de poudre
- Particulièrement adapté pour les systèmes Kärcher
- Sans NTA
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Domaines d'utilisation
- Recyclage de l’eau