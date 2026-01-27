Acide détartrant PressurePro RM 101, 5l

Pour un détartrage rapide à base dʼacide chlorhydrique. Élimine rapidement les résidus tenaces de calcaire et de détergent et offre une protection contre la corrosion. Idéal pour les serpentins de chauffe des nettoyeurs haute pression.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
Poids (kg) 5,6
Poids avec emballage (kg) 5,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 192 x 145 x 248
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Lavage de véhicules
  • Dégraissage et phosphatation
  • Dégraissage des surfaces
  • Maintenance de machines, détartrage des systèmes de chauffe
