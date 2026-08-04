Idéal pour le prélavage des étables et salles de traite. Ce produit élimine également le fumier séché et réduit à la fois le temps passé en phase de nettoyage et la consommation d’eau. Ses propriétés anticorrosion préservent les équipements. S’applique avec un nettoyeur haute pression équipé d’une lance à mousse ou avec un pulvérisateur de mousse. Dosage : 1-3%