Agent de trempage PressurePro, alcalin RM 92 Agri, 10l

Ce produit élimine le fumier séché et réduit à la fois le temps passé en phase de nettoyage et la consommation dʼeau. Des produits empêchant la corrosion protègent lʼéquipement de lʼétable. Idéal pour les étables et salles de traite.

Idéal pour le prélavage des étables et salles de traite. Ce produit élimine également le fumier séché et réduit à la fois le temps passé en phase de nettoyage et la consommation d’eau. Ses propriétés anticorrosion préservent les équipements. S’applique avec un nettoyeur haute pression équipé d’une lance à mousse ou avec un pulvérisateur de mousse. Dosage : 1-3%

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 13
Poids avec emballage (kg) 13,2
Propriétés
  • excelle pour dissoudre la graisse et éliminer facilement les matières organiques comme le fumier, la saleté et les restes de nourriture.
  • Pénètre rapidement
  • 100 % biodégradable
  • N’abîme pas les installations (inhibiteurs de corrosion)
  • Pas d’effets négatifs sur les systèmes d’évacuation
Agent de trempage PressurePro, alcalin RM 92 Agri, 10l
Agent de trempage PressurePro, alcalin RM 92 Agri, 10l
Agent de trempage PressurePro, alcalin RM 92 Agri, 10l
Agent de trempage PressurePro, alcalin RM 92 Agri, 10l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H290 Peut être corrosif pour les métaux
  • H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Etables et salles de traite
Accessoires