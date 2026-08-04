Déparaffineur PressurePro RM 36, 20l

Le détergent professionnel RM 36 dissout les couches de protection et les traces grasses des surfaces peintes sans endommager le matériau. A utiliser avec les nettoyeurs haute pression.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
Poids (kg) 16
Poids avec emballage (kg) 18,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 255 x 230 x 400
Propriétés
  • Déparaffineur efficace
  • Dissout les couches de protection contenant de la cire ou de la paraffine
  • Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures minérales
  • Respectueux des matériaux
  • Ne contient pas d’hydrocarbones halogénés.
  • Sans NTA
Déparaffineur PressurePro RM 36, 20l
Déparaffineur PressurePro RM 36, 20l
Déparaffineur PressurePro RM 36, 20l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
  • H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
  • P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301 EN CAS D'INGESTION:
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331 Ne PAS faire vomir.
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • EUH 066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Retire la cire des véhicules
  • Nettoyage de pièces
  • Dégraissage des surfaces
  • Lavage de véhicules
Accessoires