Détergent actif PressurePro, acide RM 25, 2.5l

Détergent acide pour nettoyage haute pression. Elimine les dépôts de calcaire, rouille, tartre et graisse. Adapté au nettoyage de l’intérieur des conteneurs dans l’industrie alimentaire.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 2,5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 4
Poids avec emballage (kg) 3
Propriétés
  • Détergent haute pression efficace
  • Elimine efficacement les restes et dépôts de calcaire, rouille, tartre, graisse et albumine.
  • Respectueux des matériaux
  • Efficace à toutes les températures.
  • Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
  • Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
  • Sans NTA
Détergent actif PressurePro, acide RM 25, 2.5l
Détergent actif PressurePro, acide RM 25, 2.5l
Détergent actif PressurePro, acide RM 25, 2.5l
Détergent actif PressurePro, acide RM 25, 2.5l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H290 Peut être corrosif pour les métaux
  • H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • Z 20 Contient but-2-yne-1,4-diol. Peut produire une réaction allergique.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage de conteneurs
  • Laiteries
  • Sanitaires
  • Containers alimentaires
Accessoires