Détergent actif PressurePro, neutre RM 55, 10l

Nettoyant actif universel pour nettoyeurs haute pression pour l'élimination des graisses, des huiles, des salissures dues aux émissions et des résidus d'insectes sur les façades et les surfaces délicates.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 10
Poids (kg) 10,1
Poids avec emballage (kg) 10,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 290 x 230 x 190
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Lavage de véhicules
  • Nettoyage de pièces
  • Nettoyage de façades
  • Surfaces textiles
