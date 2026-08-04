Détergent noir de fumée PressurePro RM 33, 20l
Détergent liquide, très efficace pour éliminer les salissures et souillures extrêmes telles que graisse, huile, goudron, suie et noir de fumée, ou encore de sucres calcinés. Sans NTA.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids avec emballage (kg)
|26,6
Propriétés
- Détergent haute pression efficace
- Elimine efficacement l'huile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée
- Particulièrement adapté pour les taches alimentaires typiques tels que le noir de fumée, le sucre brûlé, les taches de graisse, etc
- Agit rapidement
- Convient pour le nettoyage des surfaces en acier inoxydable et en céramique
- Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
- Sans NTA
- Sans phosphates
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
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- HD 10/21-4 S ST Classic
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- HD 10/25-4 S ST Classic
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- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
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- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage +
- HD 17/12-4 St H
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- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage+
- HD 25/15-4 Cage+
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
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- HD 5/13 EX EB + Canon à mousse Édition Anniversaire
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C+
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- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C+
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- HD 6/15 C+
- HD 6/15 CX+
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Domaines d'utilisation
- Grills
- Grandes cuisines