Détergent pour façades PressurePro, gel RM 43, 20l

Détergent puissant pour façades avec une formule en gel. Elimine la suie, l'huile, la graisse et les taches dues à l'environnement. Convient aux façades revêtues de pierre, de brique, de plâtre brut, de plastique, de bois et de verre.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 14
Poids (kg) 23,1
Poids avec emballage (kg) 24
Dimensions (L × l × H) (mm) 260 x 230 x 420
Propriétés
  • Détergent haute pression efficace
  • Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures minérales
  • Convient pour nettoyer la pierre, le crépi, les matières synthétiques, le bois, le verre et l’aluminium.
  • Très bonnes propriétés d'adhérence, même sur des surfaces verticales, grâce à la formule gel
  • Respectueux des matériaux
  • Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
  • Sans NTA
Détergent pour façades PressurePro, gel RM 43, 20l
Détergent pour façades PressurePro, gel RM 43, 20l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H290 Peut être corrosif pour les métaux
  • H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage de façades
Accessoires