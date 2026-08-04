Détergent pour façades PressurePro, gel RM 43, 20l

Détergent puissant pour façades avec une formule en gel. Elimine la suie, l'huile, la graisse et les taches dues à l'environnement. Convient aux façades revêtues de pierre, de brique, de plâtre brut, de plastique, de bois et de verre.