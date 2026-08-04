Détergent pour panneaux solaires PressurePro RM 99, 10l

Détergent hautement efficace, respectueux des matériaux et biodégradable permettant un nettoyage sans résidus ni traces des installations solaires et photovoltaïques. Empêche la formation de calcaire. Pour tous les degrés de dureté de lʼeau. Permet dʼéliminer les fientes tenaces, le pollen, la suie et les poussières. Convient également aux châssis en aluminium.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
pH 9
Poids avec emballage (kg) 10,3
Propriétés
  • Lauréat du Prix "Pulire Innovation" 2013
  • Pour éliminer les salissures grasses et tenaces
  • Elimine les traces de calcaire quelque soit la qualité de l’eau, même sans utilisation de systèmes d'adoucisseur d'eau
  • Nettoyage sans résidus, sans dépôts, séchage sans traces
  • Retarde le ré-encrassement
  • N'endommage pas les cellules photovoltaïques, ainsi que le verre, les revêtements plastiques et les cadres en aluminium anodisé
  • Traitement en douceur de la surface grâce aux caractéristiques spécifiques des brosses permettant d'améliorer leur contact avec le support
  • Certifié par la DLG, Organisation allemande d’experts de 1er plan dans les secteurs agricole et agro-alimentaire
  • Très efficace
  • Peut être déversé dans les égoûts reliés au système de traitement de l'eau potable municipal
  • Facilement biodégradable (conformément à la directive de l'OCDE)
Détergent pour panneaux solaires PressurePro RM 99, 10l
Détergent pour panneaux solaires PressurePro RM 99, 10l
Détergent pour panneaux solaires PressurePro RM 99, 10l
Détergent pour panneaux solaires PressurePro RM 99, 10l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • H319 Provoque une sévère irritation des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P264 Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Installation solaires et photovoltaïques
Accessoires