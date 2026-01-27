Détergent pour panneaux solaires PressurePro RM 99, 20l

Détergent hautement efficace, respectueux des matériaux et biodégradable permettant un nettoyage sans résidus ni traces des installations solaires et photovoltaïques. Empêche la formation de calcaire. Pour tous les degrés de dureté de lʼeau. Permet dʼéliminer les fientes tenaces, le pollen, la suie et les poussières. Convient également aux châssis en aluminium.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
pH 9
Poids avec emballage (kg) 21,2
  • Installation solaires et photovoltaïques
