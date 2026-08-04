Dissolvant graisse et protéines PressurePro RM 731, 5l

Élimine les salissures les plus tenaces de graisse, protéines, huile et suie, sur les sols, surfaces de travail, machines etc. (particulièrement indiqué dans le secteur alimentaire). Facile à utiliser et doux pour les matériaux. Se rince sans laisser de résidu.