Dissolvant graisse et protéines PressurePro RM 731, 5l

Élimine les salissures les plus tenaces de graisse, protéines, huile et suie, sur les sols, surfaces de travail, machines etc. (particulièrement indiqué dans le secteur alimentaire). Facile à utiliser et doux pour les matériaux. Se rince sans laisser de résidu.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 13
Poids (kg) 5,5
Poids avec emballage (kg) 5,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 190 x 140 x 250
Propriétés
  • Détergent haute pression efficace
  • Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures minérales
  • Convient pour le nettoyage des surfaces en acier inoxydable et en céramique
  • Efficace à toutes les températures.
  • Lavages propres sans résidu
  • Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
  • Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
  • Sans NTA
Dissolvant graisse et protéines PressurePro RM 731, 5l
Dissolvant graisse et protéines PressurePro RM 731, 5l
Dissolvant graisse et protéines PressurePro RM 731, 5l
Dissolvant graisse et protéines PressurePro RM 731, 5l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H290 Peut être corrosif pour les métaux
  • H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Laiteries
  • Nettoyage des surfaces
Accessoires