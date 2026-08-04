Idéal pour le nettoyage des poulaillers, porcheries et étables à bovins. La mousse de nettoyage élimine efficacement les graisses et nettoie très facilement les souillures organiques telles que le fumier ou autres impuretés. S’applique avec un nettoyeur haute pression équipé d’une lance à mousse ou avec un pulvérisateur de mousse. Dosage : 3-5%