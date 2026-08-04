Antimousse CarpetPro RM 761, 2.5l

Lʼantimousse CarpetPro RM 761 limite la formation de mousse dans les réservoirs dʼeau sale et rallonge la durée dʼutilisation des appareils en cas de développement important de mousse. Convient à un large éventail dʼéquipements.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 2,5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 5
Poids (kg) 2,1
Poids avec emballage (kg) 2,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 164 x 125 x 160
Propriétés
  • Agent antimousse haute efficacité
  • Efficace contre la formation de mousse dans les réservoirs d’eau sale
  • Idéal pour les injecteurs-extracteurs, les autolaveuses et les aspirateurs poussières et aspirateurs à liquides.
  • Particulièrement efficace
Antimousse CarpetPro RM 761, 2.5l
Antimousse CarpetPro RM 761, 2.5l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H315 Provoque une irritation cutanée
  • H319 Provoque une sévère irritation des yeux
  • H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Entretien de voiture
  • Aspiration de liquides
  • Surfaces textiles
  • Nettoyage de pièces