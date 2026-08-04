Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 Pulver OA, 0.8kg
Le détergent RM 760 CarpetPro OA en poudre, nettoyant puissant pour l’injection- extraction. Doté d’une technologie d’encapsulation efficace, et avec absorbeur d’odeurs. Le rinçage n’est plus nécessaire.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (kg)
|0,8
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|4
|pH
|9
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
Propriétés
- Efficace pour le nettoyage par injcetion-extraction de revêtements en tissu et de capitonnage
- Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures minérales
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sèchent rapidement.
- Respectueux des matériaux
- Efficace à toutes les températures.
- Contient un absorbeur d'odeurs. Élimine efficacement les mauvaises odeurs comme la transpiration, l’urine, la nicotine, etc.
- Temps de séchage réduit
- Améliore l’hygiène du sol
- Sans agents de blanchiment
- Odeur fraîche
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
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Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Entretien de voiture
- Surfaces textiles