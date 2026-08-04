Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 Pulver OA, 0.8kg

Le détergent RM 760 CarpetPro OA en poudre, nettoyant puissant pour l’injection- extraction. Doté d’une technologie d’encapsulation efficace, et avec absorbeur d’odeurs. Le rinçage n’est plus nécessaire.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (kg) 0,8
Unité d’emballage (Pièce(s)) 4
pH 9
Poids avec emballage (kg) 0,9
Propriétés
  • Efficace pour le nettoyage par injcetion-extraction de revêtements en tissu et de capitonnage
  • Elimine les souillures tenaces d’huile, de graisse et les souillures minérales
  • La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sèchent rapidement.
  • Respectueux des matériaux
  • Efficace à toutes les températures.
  • Contient un absorbeur d'odeurs. Élimine efficacement les mauvaises odeurs comme la transpiration, l’urine, la nicotine, etc.
  • Temps de séchage réduit
  • Améliore l’hygiène du sol
  • Sans agents de blanchiment
  • Odeur fraîche
Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 Pulver OA, 0.8kg
Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 Pulver OA, 0.8kg
Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 Pulver OA, 0.8kg
Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 Pulver OA, 0.8kg
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • H319 Provoque une sévère irritation des yeux
  • P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102 Tenir hors de portée des enfants.
  • P264 Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Videos
Domaines d'utilisation
  • Entretien de voiture
  • Surfaces textiles