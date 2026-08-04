Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 Pulver OA, 0.8kg

Le détergent RM 760 CarpetPro OA en poudre, nettoyant puissant pour l’injection- extraction. Doté d’une technologie d’encapsulation efficace, et avec absorbeur d’odeurs. Le rinçage n’est plus nécessaire.