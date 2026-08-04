Solution d’imprégnation pour moquettes RM 762 CarpetPro, 5l
Le détergent professionnel RM 762 protège moquettes et revêtements textiles. Il apporte une protection efficace sur salissures sèches ou humides. Vitrifie les fibres et les rend résistantes.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|2
|pH
|5
|Poids (kg)
|5
|Poids avec emballage (kg)
|5,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Propriétés
- Protection haute efficacité pour toutes les surfaces en tissu
- Aucun encollage des fibres
- Les salissures sèches se déposent librement sur le matériel porteur et peuvent être facilement éliminées
- Salissures hors des fibres
- Retarde le ré-encrassement.
- Les intervalles de nettoyage à l’eau peuvent être étendus
- Particulièrement efficace
- Sans phosphates
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Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Entretien de voiture
- Surfaces textiles