Solution de rinçage pour moquettes RM 763 CarpetPro, 1l
Le RM 763 convient à tous les types de fibres. Elle rend le rinçage moins pénible, élimine les résidus dʼimpuretés et dʼagents tensioactifs, neutralise les fibres et ravive les couleurs.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|12
|pH
|3,8
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|75 x 75 x 270
Propriétés
- Divise le temps de rinçage par 2.
- Temps de séchage réduit
- Les surfaces sont rapudement sèches.
- Les couleurs et fibres sont rafraichis
- Fibres sensibles aux alcalins comme la laine sont neutralisés
- Odeur fraîche
- Respectueux des matériaux
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Surfaces textiles