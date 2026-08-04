Solution de rinçage pour moquettes RM 763 CarpetPro, 1l

Le RM 763 convient à tous les types de fibres. Elle rend le rinçage moins pénible, élimine les résidus dʼimpuretés et dʼagents tensioactifs, neutralise les fibres et ravive les couleurs.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 1
Unité d’emballage (Pièce(s)) 12
pH 3,8
Poids avec emballage (kg) 1,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 75 x 75 x 270
Propriétés
  • Divise le temps de rinçage par 2.
  • Temps de séchage réduit
  • Les surfaces sont rapudement sèches.
  • Les couleurs et fibres sont rafraichis
  • Fibres sensibles aux alcalins comme la laine sont neutralisés
  • Odeur fraîche
  • Respectueux des matériaux
Solution de rinçage pour moquettes RM 763 CarpetPro, 1l
Solution de rinçage pour moquettes RM 763 CarpetPro, 1l
Solution de rinçage pour moquettes RM 763 CarpetPro, 1l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Domaines d'utilisation
  • Surfaces textiles
Accessoires