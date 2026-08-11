Détergent pour pièces PartsPro RM 39, 20l

Détergent et agent de dégraissage respectant les matériaux. Il élimine efficacement les traces d’huile, de graisse et de suie sur les pièces métalliques en les protégeant temporairement contre la corrosion. S'utilise avec un nettoyeur haute pression ou dans une laveuse de pièces lessivielle. Ne s'utilise pas dans une laveuse de pièces biologique.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 10,5
Poids (kg) 22
Poids avec emballage (kg) 23,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 260 x 237 x 430
Propriétés
  • Dégraissant efficace pour les laveuses de pièces
  • Dissout l’huile, la graisse et les taches de rouille
  • Protège les pièces en métal de la corrosion pour un stockage provisoire à court terme
  • Respectueux des matériaux
  • Formulation peu moussante
  • Valeur du pH sous forme concentrée : environ 10.
  • Liquide jaunâtre avec une odeur caractéristique
  • Sans NTA
  • Sans nitrite ni hydrocarbure halogéné
Détergent pour pièces PartsPro RM 39, 20l
Détergent pour pièces PartsPro RM 39, 20l
Détergent pour pièces PartsPro RM 39, 20l
Détergent pour pièces PartsPro RM 39, 20l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • H319 Provoque une sévère irritation des yeux
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage de pièces
  • Dégraissage des surfaces
Accessoires