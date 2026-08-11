Détergent pour pièces PartsPro RM 39, 20l
Détergent et agent de dégraissage respectant les matériaux. Il élimine efficacement les traces d’huile, de graisse et de suie sur les pièces métalliques en les protégeant temporairement contre la corrosion. S'utilise avec un nettoyeur haute pression ou dans une laveuse de pièces lessivielle. Ne s'utilise pas dans une laveuse de pièces biologique.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|10,5
|Poids (kg)
|22
|Poids avec emballage (kg)
|23,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Propriétés
- Dégraissant efficace pour les laveuses de pièces
- Dissout l’huile, la graisse et les taches de rouille
- Protège les pièces en métal de la corrosion pour un stockage provisoire à court terme
- Respectueux des matériaux
- Formulation peu moussante
- Valeur du pH sous forme concentrée : environ 10.
- Liquide jaunâtre avec une odeur caractéristique
- Sans NTA
- Sans nitrite ni hydrocarbure halogéné
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
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- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
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- HD 13/18-4 S Classic
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- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage +
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage+
- HD 25/15-4 Cage+
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P+
- HD 5/13 C+
- HD 5/13 EX EB + Canon à mousse Édition Anniversaire
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C+
- HD 5/15 C+ avec FR Classic
- HD 5/15 CX+
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C+
- HD 6/13 CX+
- HD 6/15 C+
- HD 6/15 CX+
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
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- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M+
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- HD 6/15-4 M Classic
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- HD 6/15-4M ST Classic
- HD 6/16-4 M+
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
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- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
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- HD 7/18-4 M Classic
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- HD 8/18-4 M
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- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
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- HD 9/18-4M ST Classic
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- HDS 10/21-4 M eB
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- HDS 13/20 -4 St EU-I
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- HDS 6/14-4 C
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- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
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- HDS 10/21-4 St EU-I
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- HDS 11/18-4 S eB Go!Further
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 9/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 25/15-4 St Inox
- HD 4/10 X Plus Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
Produits retirés de la gamme
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S+
- HD 10/21-4 SX+
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S+
- HD 10/25-4 SX+
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 B+
- HD 1050 De
- HD 13/18-4 S+
- HD 13/18-4 SX+
- HD 16/15-4 Cage+
- HD 17/14-4 S+
- HD 17/14-4 SX+
- HD 20/15-4 Cage+
- HD 25/15-4 Cage+
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C+ avec FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 6/15 G Classic
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- HD 650 plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M+
- HD 7/16-4 MX+
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 MX+
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 MX+
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 801 B
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- HD 895 S
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- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M+
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- HD 9/21 G
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- HD 9/23 G
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- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Eco *EU-II
- HDS 12/14-4 ST Gaz
- HDS 12/14-4 ST Gaz LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 2000 Super
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 U+
- HDS 5/11 UX+
- HDS 5/12 C
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U+
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- HDS 550 C Eco
- HDS 551 C Eco
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 655-4 M Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 698 C Eco
- HDS 698 CSX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX Eco
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gaz
- HDS 9/16-4 ST Gaz LPG
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- HDS 11/18-4 S Édition Anniversaire
- HDS 5/13 U Édition Anniversaire
- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/11 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+
- Nettoyeur haute pression HD 5/15 CX+
- Nettoyeur haute pression HD 5/17 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C+
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 CX+
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX
- PC 60/130 T
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de pièces
- Dégraissage des surfaces