Détergent pour pièces PartsPro RM 39, 200l

Détergent et agent de dégraissage respectant les matériaux. Il élimine efficacement les traces d’huile, de graisse et de suie sur les pièces métalliques en les protégeant temporairement contre la corrosion. S'utilise avec un nettoyeur haute pression ou dans une laveuse de pièces lessivielle. Ne s'utilise pas dans une laveuse de pièces biologique.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 200
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 10,5
Poids avec emballage (kg) 232,6
Détergent pour pièces PartsPro RM 39, 200l
Détergent pour pièces PartsPro RM 39, 200l
Détergent pour pièces PartsPro RM 39, 200l
Détergent pour pièces PartsPro RM 39, 200l
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Domaines d'utilisation
  • Nettoyage de pièces
  • Dégraissage des surfaces
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