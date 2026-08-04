Détergent en profondeur SanitPro CA 10 C Eco, 5l
Concentré actif sous forme visqueuse, au parfum frais, pour le nettoyage manuel en profondeur des surfaces de sanitaires souillées. Développé avec une formule gel spéciale pour une meilleure adhérence sur les surfaces verticales, comme p. ex. dans les toilettes et les urinoirs.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|2
|pH
|2
|Poids (kg)
|5,3
|Poids avec emballage (kg)
|5,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Propriétés
- Nettoyant puissant en profondeur pour les locaux sanitaires
- Enlève les dépôts de calcaire et d’urine, les résidus de savon et les traces de graisse et de talon
- Avec une formule gel pour une meilleure adhérence aux surfaces verticales
- Les surfaces nettoyées sèchent sans traces
- Respectueux des matériaux
- Odeur fraîche
- Porte l'Écolabel Européen (EU Ecolabel)
- Simplifie les nettoyages suivants
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Domaines d'utilisation
- Sanitaires