Détergent pour traces de pneus et de dérapage FloorPro RM 776, 20l
Détergent spécial très actif pour lʼélimination des traces de pneu et des marques laissées par les engins de manutention. Également efficace contre les traces tenaces dʼhuile et de suie et pour enlever les couches de polymère et de cire. Élimine activement les résidus de bande adhésive.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids (kg)
|21,3
|Poids avec emballage (kg)
|22,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|280 x 240 x 430
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols