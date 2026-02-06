Mop cleaner FloorPro RM 746, 10l

Nettoyant actif neutre à base de savon qui donne une pellicule de protection antidérapante en empêchant les nouveaux dépôts de saletés. Lustrage très facile. Permet dʼobtenir une brillance incomparable.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 9,2
Poids (kg) 10,1
Poids avec emballage (kg) 10,7
Dimensions (L × l × H) (mm) 230 x 188 x 307
Propriétés
  • Détergent quotidien pour les sols flexibles et durs résistants à l’eau
  • Elimine les taches légères de graisse, d’huile et à base d’albumine
  • Nettoyant à base de savon
  • Produit une couche imperméable durable
  • Non glissant
  • Polit facilement.
  • Formulation peu moussante
  • Respectueux des matériaux
  • Odeur fraîche
  • Sans NTA
  • Sans solution solvanée
Mop cleaner FloorPro RM 746, 10l
Mop cleaner FloorPro RM 746, 10l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des sols
Accessoires