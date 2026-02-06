Mop cleaner FloorPro RM 746, 10l
Nettoyant actif neutre à base de savon qui donne une pellicule de protection antidérapante en empêchant les nouveaux dépôts de saletés. Lustrage très facile. Permet dʼobtenir une brillance incomparable.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|9,2
|Poids (kg)
|10,1
|Poids avec emballage (kg)
|10,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Propriétés
- Détergent quotidien pour les sols flexibles et durs résistants à l’eau
- Elimine les taches légères de graisse, d’huile et à base d’albumine
- Nettoyant à base de savon
- Produit une couche imperméable durable
- Non glissant
- Polit facilement.
- Formulation peu moussante
- Respectueux des matériaux
- Odeur fraîche
- Sans NTA
- Sans solution solvanée
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols