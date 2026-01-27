Nettoyant pour verre SurfacePro CA 40 R Eco, prêt à lʼemploi, 5l
Détergent pour vitres prêt à lʼemploi ; convient aussi aux surfaces en matière plastique. Séchage rapide et sans traces. Conditionnement de 12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Jusquʼà 40 applications par tête de pulvérisation.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|2
|pH
|7
|Poids (kg)
|4,9
|Poids avec emballage (kg)
|5,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|192 x 145 x 248
- Nettoyage des vitres