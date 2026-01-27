Nettoyant pour verre SurfacePro CA 40 R Eco, prêt à lʼemploi, 5l

Détergent pour vitres prêt à lʼemploi ; convient aussi aux surfaces en matière plastique. Séchage rapide et sans traces. Conditionnement de 12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Jusquʼà 40 applications par tête de pulvérisation.