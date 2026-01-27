Détergent pour jantes VehiclePro, RM 800, acide, 20l
Concentré haute efficacité pour le nettoyage des jantes. La mousse active permet lʼélimination en douceur de toutes les souillures habituelles des jantes comme les poussières de freinage, dépôts dʼabrasion des pneus, dépôts dus au salage en hiver, taches de calcaire et résidus de sel.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|0,3
|Poids (kg)
|22,7
|Poids avec emballage (kg)
|23,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|230 x 250 x 410
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de jantes