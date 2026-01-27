Détergent pour jantes VehiclePro, RM 800, acide, 20l

Concentré haute efficacité pour le nettoyage des jantes. La mousse active permet lʼélimination en douceur de toutes les souillures habituelles des jantes comme les poussières de freinage, dépôts dʼabrasion des pneus, dépôts dus au salage en hiver, taches de calcaire et résidus de sel.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 0,3
Poids (kg) 22,7
Poids avec emballage (kg) 23,9
Dimensions (L × l × H) (mm) 230 x 250 x 410
Détergent pour jantes VehiclePro, RM 800, acide, 20l
Détergent pour jantes VehiclePro, RM 800, acide, 20l
Détergent pour jantes VehiclePro, RM 800, acide, 20l
Détergent pour jantes VehiclePro, RM 800, acide, 20l
Détergent pour jantes VehiclePro, RM 800, acide, 20l
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage de jantes
Accessoires