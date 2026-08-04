Détergent pour jantes VehiclePro RM 801 Classic, alcalin, 200l

Détergent spécial pour toutes les jantes alliage ou acier enduites (sauf jantes spéciales non peintes au poli miroir). Enlève efficacement les salissures les plus tenaces des jantes, sans les agresser : poussière de la route, poussières de freinage, dépôts dʼabrasion des pneus et dépôts dus au salage en hiver. Nʼagresse ni les sols en béton ni le châssis.