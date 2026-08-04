Paraffine dʼaspersion VehiclePro RM 821 Classic, 20l

Cette cire liquide sʼapplique à lʼensemble du véhicule pour assurer préservation et brillant. Active quelle que soit la qualité de lʼeau, elle ne laisse aucune tache, même sans séchage par soufflage. Agréé VDA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 4
Poids (kg) 19,9
Poids avec emballage (kg) 21,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 260 x 230 x 430
Paraffine dʼaspersion VehiclePro RM 821 Classic, 20l
Paraffine dʼaspersion VehiclePro RM 821 Classic, 20l
Paraffine dʼaspersion VehiclePro RM 821 Classic, 20l
Paraffine dʼaspersion VehiclePro RM 821 Classic, 20l
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Domaines d'utilisation
  • Voitures, véhicules utilitaires, vélos
  • Voitures
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