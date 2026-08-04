RM 803 Classic** 10 l lavage préalable, 10l

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 12
Poids (kg) 10,6
Poids avec emballage (kg) 11,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 287 x 150 x 329
Propriétés
  • Agent de prépulvérisation efficace pour le prélavage de voitures et de véhicules utilitaires
  • Permet de gonfler les salissures d’insectes, de suie, d’huile et de graisse et les dissout en profondeur
  • Améliore considérablement le résultat de nettoyage des phases de nettoyage ci-après.
  • Efficace à toutes les températures.
  • Agit rapidement
  • Respectueux des matériaux
  • Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
  • Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
  • Sans NTA
RM 803 Classic** 10 l lavage préalable, 10l
RM 803 Classic** 10 l lavage préalable, 10l
RM 803 Classic** 10 l lavage préalable, 10l
RM 803 Classic** 10 l lavage préalable, 10l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H290 Peut être corrosif pour les métaux
  • H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Retire la cire des véhicules
  • Nettoyage de véhicules
  • Lavage de véhicules
  • Voitures, véhicules utilitaires, vélos
Accessoires