RM 803 Classic** 200l lavage préalable, 200l
Agent de préaspersion haute pression qui n’agresse pas la matière. Facilite la décomposition et l’élimination des dépôts d’huile et de graisse ainsi que des traces laissées par les insectes.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|200
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|12
|Poids (kg)
|212
|Poids avec emballage (kg)
|222,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|580 x 580 x 970
Propriétés
- Agent de prépulvérisation efficace pour le prélavage de voitures et de véhicules utilitaires
- Permet de gonfler les salissures d’insectes, de suie, d’huile et de graisse et les dissout en profondeur
- Améliore considérablement le résultat de nettoyage des phases de nettoyage ci-après.
- Efficace à toutes les températures.
- Agit rapidement
- Respectueux des matériaux
- Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
- Sans NTA
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- CB 3
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Eco *EU-II
- HDS 12/14-4 ST Gaz
- HDS 12/14-4 ST Gaz LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 2000 Super
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 U+
- HDS 5/11 UX+
- HDS 5/12 C
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U+
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 550 C Eco
- HDS 551 C Eco
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 655-4 M Eco
- HDS 695-4 M Eco
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- HDS 7/12-4 M
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- HDS 8/17 C
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- HDS 801 B
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- HDS 9/14-4 ST Eco
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- HDS 9/16-4 ST Gaz LPG
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
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- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
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- HDS-E 8/16-4M 12kW
- HDS 11/18-4 S Édition Anniversaire
- HDS 5/13 U Édition Anniversaire
- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX
Domaines d'utilisation
- Retire la cire des véhicules
- Nettoyage de véhicules
- Lavage de véhicules
- Voitures, véhicules utilitaires, vélos