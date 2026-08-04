Shampoing pour lavage à la brosse VehiclePro RM 811 Classic, 200l
Shampoing lavant actif pour lavage à la brosse en station de lavage automatique. La combinaison spéciale dʼagents actifs permet dʼassurer le glissement des brosses et ainsi de protéger la surface du véhicule. Agréé VDA.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|200
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|9
|Poids (kg)
|203,6
|Poids avec emballage (kg)
|218,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|580 x 580 x 970
Domaines d'utilisation
- Voitures
- Nettoyage de véhicules utilitaires