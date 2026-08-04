Shampoing pour lavage à la brosse VehiclePro RM 811 Classic, 200l

Shampoing lavant actif pour lavage à la brosse en station de lavage automatique. La combinaison spéciale dʼagents actifs permet dʼassurer le glissement des brosses et ainsi de protéger la surface du véhicule. Agréé VDA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 200
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 9
Poids (kg) 203,6
Poids avec emballage (kg) 218,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 580 x 580 x 970
Shampoing pour lavage à la brosse VehiclePro RM 811 Classic, 200l
Shampoing pour lavage à la brosse VehiclePro RM 811 Classic, 200l
Shampoing pour lavage à la brosse VehiclePro RM 811 Classic, 200l
Shampoing pour lavage à la brosse VehiclePro RM 811 Classic, 200l
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Voitures
  • Nettoyage de véhicules utilitaires
Accessoires