VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l

Shampooing pour brosses hautement actif, compatible avec les cires, pour le lavage à la brosse dans les baies de lavage automatique. Une combinaison spéciale de substances actives favorise le glissement des brosses et protège la surface du véhicule. Conforme à la norme VDA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 9
Poids (kg) 20,4
Poids avec emballage (kg) 22,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 260 x 237 x 430
Propriétés
  • Shampoing efficace pour un lavage à la brosse des véhicules légers et utilitaires
  • Enlève en profondeur la graisse, l’huile, la suie et les taches d’insectes
  • Favorise le glissement des brosses et protège les carrosseries des véhicules
  • Réduit considérablement le niveau de salissure ultérieure des brosses
  • Compatible avec la cire et empêche donc la formation de rayures sur la surface revêtue
  • Conforme à la norme VDA
  • Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
  • Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
  • Sans NTA
VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l
VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l
VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l
VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H315 Provoque une irritation cutanée
  • H318 Provoque de graves lésions des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P264 Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P302 + P352b EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Voitures
  • Nettoyage de véhicules utilitaires
Accessoires