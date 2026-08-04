VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l

Shampooing pour brosses hautement actif, compatible avec les cires, pour le lavage à la brosse dans les baies de lavage automatique. Une combinaison spéciale de substances actives favorise le glissement des brosses et protège la surface du véhicule. Conforme à la norme VDA.