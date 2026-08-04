VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic, 20l
Shampooing pour brosses hautement actif, compatible avec les cires, pour le lavage à la brosse dans les baies de lavage automatique. Une combinaison spéciale de substances actives favorise le glissement des brosses et protège la surface du véhicule. Conforme à la norme VDA.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|9
|Poids (kg)
|20,4
|Poids avec emballage (kg)
|22,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Propriétés
- Shampoing efficace pour un lavage à la brosse des véhicules légers et utilitaires
- Enlève en profondeur la graisse, l’huile, la suie et les taches d’insectes
- Favorise le glissement des brosses et protège les carrosseries des véhicules
- Réduit considérablement le niveau de salissure ultérieure des brosses
- Compatible avec la cire et empêche donc la formation de rayures sur la surface revêtue
- Conforme à la norme VDA
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
- Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
- Sans NTA
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
- P302 + P352b EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon.
Domaines d'utilisation
- Voitures
- Nettoyage de véhicules utilitaires