VehiclePro Truck Cleaner, alcalin RM 805, 20l

L'agent de prépulvérisation des nettoyants pour véhicules utilitaires aide efficacement à éliminer les saletés les plus tenaces, comme les lubrifiants, la suie, l'huile, le goudron, les insectes et la pellicule grise sur tous les types de véhicules utilitaires.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 13
Poids (kg) 21,4
Poids avec emballage (kg) 22,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 250 x 230 x 420
Propriétés
  • Agent de prépulvérisation efficace pour le prélavage de véhicules utilitaires
  • Permet de gonfler les salissures d’insectes, de suie, d’huile et de graisse et les dissout en profondeur
  • Améliore considérablement le résultat de nettoyage des phases de nettoyage ci-après.
  • Idéal pour le lavage de caches de camion
  • Très bonnes propriétés de nettoyage, particulièrement avec de l'eau froide
  • Agit rapidement
  • Respectueux des matériaux
  • Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
  • Sans NTA
VehiclePro Truck Cleaner, alcalin RM 805, 20l
VehiclePro Truck Cleaner, alcalin RM 805, 20l
VehiclePro Truck Cleaner, alcalin RM 805, 20l
VehiclePro Truck Cleaner, alcalin RM 805, 20l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H290 Peut être corrosif pour les métaux
  • H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
  • H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Lavage de véhicules
  • Lavage de véhicules commerciaux
  • Nettoyage de véhicules utilitaires
  • Nettoyage de bâche
  • Voitures
Accessoires