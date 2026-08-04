VehiclePro Truck Cleaner, alcalin RM 805, 20l

L'agent de prépulvérisation des nettoyants pour véhicules utilitaires aide efficacement à éliminer les saletés les plus tenaces, comme les lubrifiants, la suie, l'huile, le goudron, les insectes et la pellicule grise sur tous les types de véhicules utilitaires.