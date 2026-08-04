Le produit de prélavage alcalin VehiclePro Klear!Prewash RM 890 de Kärcher est une solution performante et respectueuse des carrosseries de véhicules légers et utilitaires. Très concentré, il est spécialement conçu pour les stations de lavage et excelle dans l'élimination des salissures tenaces, notamment les résidus d'insectes, les graisses, les huiles et le film routier. Ce détergent de la gamme Klear!Line offre un résultat de nettoyage optimal quelle que soit la dureté de l'eau. Son rendement élevé (jusqu'à 100 voitures par litre) garantit une utilisation économique. Approuvé par la VDA.