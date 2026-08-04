Agent de prélavage VehiclePro Klear!Prewash RM 890, 200l
Agent de prélavage alcalin. Il élimine rapidement et efficacement le film routier, les graisses et les insectes, quelque soit la dureté de l'eau. Adapté à toutes les installations de traitement des eaux.
Le produit de prélavage alcalin VehiclePro Klear!Prewash RM 890 de Kärcher est une solution performante et respectueuse des carrosseries de véhicules légers et utilitaires. Très concentré, il est spécialement conçu pour les stations de lavage et excelle dans l'élimination des salissures tenaces, notamment les résidus d'insectes, les graisses, les huiles et le film routier. Ce détergent de la gamme Klear!Line offre un résultat de nettoyage optimal quelle que soit la dureté de l'eau. Son rendement élevé (jusqu'à 100 voitures par litre) garantit une utilisation économique. Approuvé par la VDA.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|200
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|12
|Poids avec emballage (kg)
|225
Propriétés
- Très concentré
- Pouvoir nettoyant élevé et sans risque pour les carrosseries de véhicules
- Permet d'obtenir un excellent résultat de nettoyage, sans effort
- Efficace quelle que soit la dureté de l'eau
- Dissout les salissures les plus tenaces d'huile, de lubrifiant, de résine, de boue et les traces d'insectes
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Domaines d'utilisation
- Voitures