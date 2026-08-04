La cire RM 895 VehiclePro Klear!Shine de Kärcher offre une protection longue durée aux véhicules. Elle garantit un rendement exceptionnel allant jusqu'à 125 véhicules par litre et répond aux exigences les plus élevées en termes de finition. Développée pour les installations de lavage en libre service, la cire produit une brillance éclatante sur la carrosserie, quelle que soit la dureté de l'eau, sans laisser de traces sur les vitres. La protection ultra-brillante qu'elle procure préserve les carrosseries pendant 8 lavages consécutifs. La cire RM 895 VehiclePro Klear!Shine garantit un effet déperlant longue durée et assure un excellent résultat de séchage. Elle est approuvée par la VDA.