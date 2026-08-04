Détergent pour jantes VehiclePro Klear!Rim RM 896, 10l
Détergent pour tous types de jantes en acier ou alliage. Élimine les saletés les plus tenaces, sans altérer les sols en béton et les guides roues.
Le détergent pour jantes VehiclePro Klear!Rim RM 896 élimine rapidement et efficacement les salissures les plus tenaces, comme la poussière de frein, la poussière résultant de l'usure des pneus, les traces de calcaire et le produit de salage des routes en hiver. Adapté aux installations de lavage de véhicules en libre-service, cet agent très concentré de la gamme Klear!Line de Kärcher n'altère ni les revêtements de jantes en aluminium ou acier, ni les sols en béton, ni les guides pour roues en acier. Le VehiclePro Klear!Rim RM 896 peut nettoyer environ 400 jantes par litre. Outre un rendement très élevé, il et est biodégradable à plus de 90 % – agents tensioactifs en conformité avec le règlement CE 648/2004.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids (kg)
|10,9
|Poids avec emballage (kg)
|11,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|287 x 150 x 329
Propriétés
- Détergent haute performance pour jantes
- Élimine efficacement la poussière de frein, les traces d'usure de pneus, les résidus de salage de route et les traces de calcaire
- Respectueux des matériaux
- N'agresse ni les sols en béton, ni les guides-roues en acier
- Agit rapidement
- Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
- Biodégradable à plus de 90 %
- Sans NTA
- Très concentré
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de jantes