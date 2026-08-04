Le détergent pour jantes VehiclePro Klear!Rim RM 896 élimine rapidement et efficacement les salissures les plus tenaces, comme la poussière de frein, la poussière résultant de l'usure des pneus, les traces de calcaire et le produit de salage des routes en hiver. Adapté aux installations de lavage de véhicules en libre-service, cet agent très concentré de la gamme Klear!Line de Kärcher n'altère ni les revêtements de jantes en aluminium ou acier, ni les sols en béton, ni les guides pour roues en acier. Le VehiclePro Klear!Rim RM 896 peut nettoyer environ 400 jantes par litre. Outre un rendement très élevé, il et est biodégradable à plus de 90 % – agents tensioactifs en conformité avec le règlement CE 648/2004.