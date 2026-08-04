VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20l
Brosse Klear!RM 891 de VehiclePro : Pour un nettoyage intensif qui ménage la peinture, aide les brosses à s'auto-nettoyer et prolonge leur durée de vie. Accélère le séchage et est conforme à la norme VDA.
Le shampoing VehiclePro Klear!Brush RM 891 est un très efficace pour le lavage à la brosse des véhicules légers et utilitaires. Son effet déperlant offre un séchage rapide et parfait. Sa formule moussante améliore le glissement des brosses, ce qui protège les carrosseries tout en favorisant l'autonettoyage des brosses. Leur durée de vie est ainsi prolongée. Ce shampoing de la gamme Klear!Line permet de nettoyer jusqu'à 200 véhicules par litre, ce qui le rend particulièrement économique. Le VehiclePro Klear!Brush RM 891 peut également être utilisé comme mousse active. Il est conforme aux standards de la VDA et permet une séparation rapide de l'huile et de l'eau dans le séparateur d'huile. Sses agents tensioactifs sont biodégradables conformément à la directive OCDE.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|11
|Poids avec emballage (kg)
|21,1
Propriétés
- Shampoing efficace pour un lavage à la brosse des véhicules légers et utilitaires
- Favorise le glissement des brosses et protège les carrosseries des véhicules
- L'effet déperlant offre un résultat de séchage parfait
- Garantit un glissement optimal de la brosse
- Très concentré
- Conforme à la norme VDA
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Domaines d'utilisation
- Voitures
- Nettoyage de véhicules utilitaires