Le shampoing VehiclePro Klear!Brush RM 891 est un très efficace pour le lavage à la brosse des véhicules légers et utilitaires. Son effet déperlant offre un séchage rapide et parfait. Sa formule moussante améliore le glissement des brosses, ce qui protège les carrosseries tout en favorisant l'autonettoyage des brosses. Leur durée de vie est ainsi prolongée. Ce shampoing de la gamme Klear!Line permet de nettoyer jusqu'à 200 véhicules par litre, ce qui le rend particulièrement économique. Le VehiclePro Klear!Brush RM 891 peut également être utilisé comme mousse active. Il est conforme aux standards de la VDA et permet une séparation rapide de l'huile et de l'eau dans le séparateur d'huile. Sses agents tensioactifs sont biodégradables conformément à la directive OCDE.