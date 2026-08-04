VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l

VehiclePro Klear!Dry RM 893 : Transperce l'eau pour minimiser la formation de perles à la surface et assurer un séchage optimal. A utiliser avec modération, résistant au gel (-10 °C), conforme à la norme VDA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 4
Poids (kg) 9,9
Poids avec emballage (kg) 10,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 287 x 150 x 329
VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l
VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l
VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l
VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l
Domaines d'utilisation
  • Voitures
  • Nettoyage de véhicules utilitaires
Accessoires