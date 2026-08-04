VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
VehiclePro Klear!Foam RM 892 : Excellentes propriétés moussantes. Haut pouvoir d'élimination de la saleté, facile à rincer, compatible avec les produits de séchage et les cires. Conforme aux normes VDA et doux pour la peinture.
La mousse active VehiclePro Klear!Foam RM 892, utilisée dans les stations de lavage de véhicules, se distingue par son rendement élevé, son faible dosage et ses excellents résultats de nettoyage. Ce nettoyant moussant hautement concentré élimine efficacement les huiles, les graisses et le film routier tout en améliorant le glissement des brosses. Résultat : un nettoyage en douceur des véhicules légers et utilitaires. De plus, il crée un tapis de mousse stable et facile à rincer. Son effet déperlant permet un séchage parfait des carrosseries. Le VehiclePro Klear!Foam RM 892 peut également être utilisé comme rideau de mousse ou comme shampoing pour brosse en ajustant le dosage. Les agents tensioactifs contenus dans sa formule sont biodégradables conformément aux standards de l'OCDE.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|10
|Poids (kg)
|10,4
|Poids avec emballage (kg)
|11,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|287 x 150 x 329
Propriétés
- Shampoing ultra moussant pour lavage à la brosse, destiné au lavage de véhicules
- Élimine aisément le film routier, les huiles et les graisses
- Favorise le glissement des brosses et protège les carrosseries des véhicules
- Produit une couche de mousse stable et efficace
- L'effet déperlant offre un résultat de séchage parfait
- Sa formulation offre une protection longue durée aux carrosseries de véhicules
- Très concentré
- Conforme à la norme VDA
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Domaines d'utilisation
- Voitures
- Nettoyage de véhicules utilitaires