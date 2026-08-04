La mousse active VehiclePro Klear!Foam RM 892, utilisée dans les stations de lavage de véhicules, se distingue par son rendement élevé, son faible dosage et ses excellents résultats de nettoyage. Ce nettoyant moussant hautement concentré élimine efficacement les huiles, les graisses et le film routier tout en améliorant le glissement des brosses. Résultat : un nettoyage en douceur des véhicules légers et utilitaires. De plus, il crée un tapis de mousse stable et facile à rincer. Son effet déperlant permet un séchage parfait des carrosseries. Le VehiclePro Klear!Foam RM 892 peut également être utilisé comme rideau de mousse ou comme shampoing pour brosse en ajustant le dosage. Les agents tensioactifs contenus dans sa formule sont biodégradables conformément aux standards de l'OCDE.