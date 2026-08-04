VehiclePro Klear!Glow RM 894, 10l
VehiclePro Klear!Glow RM 894 : Pour une protection exceptionnelle de la peinture contre les intempéries. Avec un effet spécial haute brillance et une préservation durable avec une utilisation minimale. Conforme à la norme VDA.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|4
|Poids (kg)
|10,1
|Poids avec emballage (kg)
|10,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|287 x 150 x 329
Domaines d'utilisation
- Voitures
- Nettoyage de véhicules utilitaires