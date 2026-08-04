VehiclePro Klear!Glow RM 894, 10l

VehiclePro Klear!Glow RM 894 : Pour une protection exceptionnelle de la peinture contre les intempéries. Avec un effet spécial haute brillance et une préservation durable avec une utilisation minimale. Conforme à la norme VDA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 4
Poids (kg) 10,1
Poids avec emballage (kg) 10,7
Dimensions (L × l × H) (mm) 287 x 150 x 329
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 10l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 10l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 10l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 10l
Domaines d'utilisation
  • Voitures
  • Nettoyage de véhicules utilitaires
Accessoires