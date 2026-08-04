VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20l
VehiclePro Klear!Prewash RM 890 : Alcalin, il élimine en un rien de temps la saleté de la route, les graisses et les insectes. Conforme à la norme VDA et adapté à tous les systèmes d'eau traitée et à tous les types de dureté de l'eau.
L'agent de prélavage VehiclePro Klear!PreWash RM 890 est alcalin et hautement concentré. A la fois puissant et doux pour les carrosseries de véhicules légers et utilitaires, il est particulièrement efficace pour éliminer le film routier et les salissures tenaces comme les résidus d'insectes, les graisses et les huiles. Ce détergent de la gamme Klear!Line garantit d'excellents résultats de nettoyage. Conforme aux standards de la VDA, l'agent de prélavage VehiclePro Klear!PreWash RM 890 est compatible avec tous les systèmes de traitement d'eau et conserve toute son efficacité, quelle que soit la dureté de l'eau. De plus, son rendement élevé (jusqu'à 100 véhicules par litre) assure une utilisation économique.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|12
|Poids avec emballage (kg)
|22,4
Propriétés
- Très concentré
- Pouvoir nettoyant élevé et sans risque pour les carrosseries de véhicules
- Permet d'obtenir un excellent résultat de nettoyage, sans effort
- Efficace quelle que soit la dureté de l'eau
- Dissout les salissures les plus tenaces d'huile, de lubrifiant, de résine, de boue et les traces d'insectes
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Domaines d'utilisation
- Voitures