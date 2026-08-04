L'agent de prélavage VehiclePro Klear!PreWash RM 890 est alcalin et hautement concentré. A la fois puissant et doux pour les carrosseries de véhicules légers et utilitaires, il est particulièrement efficace pour éliminer le film routier et les salissures tenaces comme les résidus d'insectes, les graisses et les huiles. Ce détergent de la gamme Klear!Line garantit d'excellents résultats de nettoyage. Conforme aux standards de la VDA, l'agent de prélavage VehiclePro Klear!PreWash RM 890 est compatible avec tous les systèmes de traitement d'eau et conserve toute son efficacité, quelle que soit la dureté de l'eau. De plus, son rendement élevé (jusqu'à 100 véhicules par litre) assure une utilisation économique.