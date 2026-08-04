Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA, 20l

Ce concentré sʼattaque à un vaste éventail de souillures et élimine les traces les plus tenaces de la route comme la poussière, lʼhuile, les lubrifiants, les insectes, la résine dʼarbres et lʼargile. Sans NTA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 13
Poids avec emballage (kg) 23,4
Propriétés
  • Puissant détergent pour le lavage des véhicules à haute pression
  • Dissout même les taches les plus difficiles d'huile, de lubrifiant, de résine, de boue et les taches d'insectes
  • Agit rapidement
  • Particulièrement efficace
  • Sépare rapidement l’huile et l’eau dans le séparateur d’huile.
  • Tensioactifs biodégradable conformément à la directive européenne CE 648/2004
  • Sans NTA
Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA, 20l
Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA, 20l
Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA, 20l
Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA, 20l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Danger
  • H290 Peut être corrosif pour les métaux
  • H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
  • P405 Garder sous clef.
  • P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Lavage de véhicules
  • Voitures, véhicules utilitaires, vélos
Accessoires