Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA, 200l

Ce concentré sʼattaque à un vaste éventail de souillures et élimine les traces les plus tenaces de la route comme la poussière, lʼhuile, les lubrifiants, les insectes, la résine dʼarbres et lʼargile. Sans NTA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 200
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 13
Poids avec emballage (kg) 235,8
Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA, 200l
Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA, 200l
Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA, 200l
Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA, 200l
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Lavage de véhicules
  • Voitures, véhicules utilitaires, vélos
Accessoires