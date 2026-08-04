Agent lavant haute pression VehiclePro RM 806, sans NTA, 200l
Ce concentré sʼattaque à un vaste éventail de souillures et élimine les traces les plus tenaces de la route comme la poussière, lʼhuile, les lubrifiants, les insectes, la résine dʼarbres et lʼargile. Sans NTA.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|200
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13
|Poids avec emballage (kg)
|235,8
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 11/18-4 S eB Go!Further
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 9/20-4 M Classic
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
Produits retirés de la gamme
- HD 6/15 G Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/14-4 ST Eco *EU-II
- HDS 12/14-4 ST Gaz
- HDS 12/14-4 ST Gaz LPG
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 2000 Super
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 U+
- HDS 5/11 UX+
- HDS 5/12 C
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U+
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 550 C Eco
- HDS 551 C Eco
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 655-4 M Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 698 C Eco
- HDS 698 CSX Eco
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 798 C Eco
- HDS 798 CSX Eco
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gaz
- HDS 9/16-4 ST Gaz LPG
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- HDS 11/18-4 S Édition Anniversaire
- HDS 5/13 U Édition Anniversaire
- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX
Domaines d'utilisation
- Transport
- Lavage de véhicules
- Voitures, véhicules utilitaires, vélos