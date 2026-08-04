Mousse active VehiclePro RM 812 Classic, 200l

Mousse active au pouvoir nettoyant particulièrement élevé. Sa composition garantit la préservation de la surface du véhicule et des brosses. Agréé VDA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 200
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 9
Poids (kg) 205,2
Poids avec emballage (kg) 226,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 580 x 580 x 970
Mousse active VehiclePro RM 812 Classic, 200l
Mousse active VehiclePro RM 812 Classic, 200l
Mousse active VehiclePro RM 812 Classic, 200l
Mousse active VehiclePro RM 812 Classic, 200l
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage de véhicules
  • Nettoyage de véhicules utilitaires
  • Voitures, véhicules utilitaires, vélos
  • Voitures
Accessoires