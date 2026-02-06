Mousse active VehiclePro RM 812 Classic, 20l
Mousse active au pouvoir nettoyant particulièrement élevé. Sa composition garantit la préservation de la surface du véhicule et des brosses. Agréé VDA.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|9
|Poids (kg)
|20,5
|Poids avec emballage (kg)
|22,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|260 x 240 x 390
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage de véhicules utilitaires
- Voitures, véhicules utilitaires, vélos
- Voitures