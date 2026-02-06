Mousse active VehiclePro RM 812 Classic, 20l

Mousse active au pouvoir nettoyant particulièrement élevé. Sa composition garantit la préservation de la surface du véhicule et des brosses. Agréé VDA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 9
Poids (kg) 20,5
Poids avec emballage (kg) 22,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 260 x 240 x 390
Mousse active VehiclePro RM 812 Classic, 20l
Mousse active VehiclePro RM 812 Classic, 20l
Mousse active VehiclePro RM 812 Classic, 20l
Mousse active VehiclePro RM 812 Classic, 20l
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Nettoyage de véhicules
  • Nettoyage de véhicules utilitaires
  • Voitures, véhicules utilitaires, vélos
  • Voitures
Accessoires